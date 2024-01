Abruzzo: nel 2023 approvate dal Consiglio regionale 61 nuove leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese nel corso del 2023 si è riunito 23 volte (17 sedute ordinarie, tre urgenti e tre straordinarie), approvando 61 leggi regionali. Sono 35 le sedute dell'ufficio di presidenza, che ha adottato 233 deliberazioni. Lo ha detto statami il presidente dell'Assemblea abruzzese, Lorenzo Sospiri, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno che in questa occasione coincide anche con la scadenza delle legislatura in corso. Infatti in Abruzzo si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio il prossimo 10 marzo. Nessuna legge regionale abruzzese è stata impugnata quest'anno dal Consiglio dei ministri: risultato ottenuto grazie al costante lavoro di coordinamento e leale collaborazione che il Consiglio regionale ha attivato in sede ministeriale, prevenendo possibili impugnative. Tra i testi legislativi più significativi che hanno previsto il riordino di interi settori figurano la nuova Legge urbanistica (Lur), la disciplina del sistema turistico regionale e la disciplina del sistema culturale. I provvedimenti di maggiore impatto sono stati: l'istituzione del nuovo Comune di Pescara; il superamento delle comunità montane e le disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale. (segue) (Gru)