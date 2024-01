Abruzzo: nel 2023 approvate dal Consiglio regionale 61 nuove leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le nuove leggi figurano anche l'istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza; l'abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio per l'accesso ai contributi regionali; le nuove disposizioni in materia di psicologia scolastica; la semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico; l'iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Asl abruzzesi; interventi per la realizzazione di soggiorni educativo – terapeutici e campi scuola in favore di bambini e adolescenti con diabete mellito. Inoltre, sono state approvate leggi regionali per la celebrazione della 50esima edizione dei premi Flaiano; per la partecipazione delle regione al premio Borsellino; per il riconoscimento di Penne quale città della sartoria artigianale; per l'istituzione del premio Alfredo Salerno; per la partecipazione della regione al concorso internazionale "Caniglia" e al premio Pigro dedicato a Ivan Graziani; per il riconoscimento di Castelli come città della Ceramica artigianale abruzzese: per l'istituzione della Giornata ecologica regionale; per la partecipazione al premio Zilli per il giornalismo oltre all'istituzione della fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle. Nel 2023 è stata approvata la nuova rete ospedaliera per l'Abruzzo che prevede 4 ospedali con funzioni di Hub per le reti tempo dipendenti; sei ospedali di base; quattro ospedali di primo livello e due presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso. Tra gli interventi previsti dal bilancio della regione Abruzzo 2024-2026 ricordiamo: 13 milioni di euro per gli aiuti al settore agricolo; 7,5 milioni di euro per sport, turismo e grandi eventi; 12 milioni di euro per la protezione civile e 7 milioni di euro per le borse di studio. (Gru)