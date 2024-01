Pakistan: si dimette il secondo giudice della Corte suprema in due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Pakistan Ijazul Ahsan ha rassegnato oggi le proprie dimissioni, dopo che a farlo era stato ieri il suo collega Mazahar Ali Akbar Naqvi. Lo riferisce il quotidiano locale “Dawn”, secondo cui Ahsan era il favorito per sostituire Qazi Faez Isa come prossimo giudice capo della Corte suprema. Secondo il portale d’informazione “Geo News”, entrambi i giudici erano considerati vicini all’ex giudice capo Umar Ata Bandial, sotto la cui guida la Corte suprema ha emesso alcuni dei verdetti più controversi degli ultimi anni. Tra questi, quello del 2017 per il caso Panamagate, che portò all’interdizione dai pubblici uffici (recentemente revocata) per l’allora primo ministro Nawaz Sharif, oggi nuovamente candidato per la guida del governo in vista delle elezioni del prossimo 8 febbraio. Dopo le dimissioni, non a caso, ad attaccare i due giudici è stato il portavoce della Lega dei musulmani del Pakistan (Plm-N), il partito di Sharif favorito alle prossime elezioni, Marriyum Aurangzeb. Ahsam e Naqvi “credono forse che dimettersi dalla Corte suprema li assolva per le ingiustizie commesse?”, ha domandato il dirigente.(Inn)