Vietnam: capo Partito comunista Trong non riceverà presidente Indonesia, preoccupa il suo stato di salute

- Il segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, non riceverà domani il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, in visita nel Paese da oggi al 13 gennaio, alimentando le voci sul suo stato di salute. Lo riporta il sito d'informazione "Channel News Asia". Trong, 79 anni, non appare in pubblico dallo scorso 26 dicembre, quando ha accolto a Hanoi il capo del Partito comunista giapponese, Kazuo Shili. Lo scorso fine settimana ha mancato anche l'appuntamento con il primo ministro del Laos, Sonexay Siphandone. Alla guida del partito dal 2011, Trong è considerato l'uomo più potente del Vietnam. (Fim)