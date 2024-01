Gaza: Hamas esprime speranza per esito favorevole udienza Corte giustizia contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha espresso la propria speranza affinché la Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia si pronunci favorevolmente sul caso sollevato dal Sudafrica contro i presunti crimini di guerra commessi da Israele nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il capo del Consiglio per le relazioni internazionali di Hamas, Basem Naim, secondo quanto riferito dall’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. "Siamo impazienti di vedere una decisione da parte del tribunale che possa offrire giustizia alle vittime (palestinesi), porre fine all'aggressione su Gaza e condannare i criminali di guerra", ha affermato Naim. Questa mattina si è aperta l’udienza alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia volta a esaminare i presunti crimini di guerra commessi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza, dove è in corso un’operazione militare contro Hamas, responsabile dell’attacco del 7 ottobre scorso contro lo Stato ebraico. I giudici si riuniscono oggi e domani, 12 gennaio, dopo la denuncia per il "genocidio del popolo palestinese" presentata il 29 dicembre scorso dal Sudafrica. (Res)