Trasporti: Foschi (Pd), Roma città più estesa Paese, servono più fondi nazionali tpl

- Servono più fondi nazionali per il trasporto pubblico locale di Roma. "Qui non si chiede un trattamento di favore per Roma Capitale d'Italia ma semplicemente che Roma sia trattata almeno alla pari di Milano. Inspiegabile che una città i cui confini amministrativi sono vastissimi e imparagonabili con qualsiasi altro comune del nostro Paese, e quindi con una rete stradale estesissima, non sia riconosciuta questa peculiarità e sia trattata un po' a pesci in faccia. Non è un tema di destra o sinistra ma un tema di tutti". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi. "Non si sta chiedendo risorse in più ma semplicemente una distribuzione più equa e sensata tenendo conto anche che milioni di pellegrini si preparano a raggiungere la città per il Giubileo - aggiunge Foschi -. Su questo fronte una bella notizia arriva dall'approvazione, in Campidoglio, della mozione che promuove un tavolo tecnico con Governo e Regione Lazio per arrivare a una revisione dei criteri di distribuzione dei fondi statali per il Tpl", conclude.(Com)