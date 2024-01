Torino: Ambrogio (Fd'I), piena solidarietà a agenti ferite per fermare fuga carcerata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più agenti, più strutture, strumenti operativi adeguati e regole di ingaggio chiare e certe: 5.700 i nuovi agenti in formazione, dispositivi di sicurezza rinnovati e potenziati, fondi per l'edilizia penitenziaria, 80 milioni di euro dal Pnrr e altri 166 milioni di euro sbloccati pochi mesi fa, nuovi protocolli operativi, interlocuzioni con Stati terzi per il rimpatrio dei detenuti stranieri e istituzione del reato di rivolta in sistema penitenziario. Sono solo alcuni degli interventi garantiti da questo governo, una vera e propria rivoluzione in atto", ha concluso Ambrogio. (Rpi)