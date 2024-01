Qatar-Italia: colloqui su insegnamento della lingua italiana e rafforzamento legami tra università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi, ha incontrato la ministra dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore, Buthaina bint Ali al Jabr al Nuaimi, per discutere del partenariato bilaterale tra i rispettivi Paesi su istruzione, cooperazione interuniversitaria e ricerca. Le istituzioni educative italiane e qatarine hanno avviato negli anni numerosi legami e partnership, anche grazie allo scambio di studenti, docenti e a progetti di ricerca congiunti. E’ ora impegno comune di entrambe le parti promuovere ulteriormente i rapporti in materia, con l'obiettivo comune di migliorare le relazioni “people to people”, sostenere l'innovazione e promuovere la conoscenza reciproca nel contesto di un partenariato bilaterale strategico e da importanti legami economico-commerciali. Tra le priorità condivise, l’insegnamento della lingua italiana in Qatar e l’offerta italiana nell’insegnamento scolastico; e il rafforzamento dei legami tra università. (Res)