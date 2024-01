Ucraina: Pentagono, perse le tracce di aiuti militari per un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non sono riuscite a “monitorare in maniera adeguata” oltre un miliardo di dollari di assistenza militare all’Ucraina. La mancanza di misure appropriate per monitorare la consegna delle forniture, che includono missili, droni e visori notturni per le armi in dotazione ai militari ucraini, è stata segnalata in un rapporto pubblicato dall’ispettore generale del dipartimento della Difesa. Il documento pone nuovi dubbi in merito alla possibilità di rubare o dirottare gli aiuti militari statunitensi, al centro di un acceso dibattito al Congresso sul futuro dell’assistenza di Washington nei confronti di Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Il rapporto non include prove di eventuali dirottamenti delle armi statunitensi dopo il primo invio ad un hub logistico militare Usa in Polonia, e nemmeno dopo il successivo trasferimento all’Ucraina. “Non è stato possibile appurare evetuali dirottamenti dell’assistenza”, specifica il documento, in cui però viene segnalato che le autorità militari e diplomatiche statunitensi ed europee non sono riuscite a monitorare con efficacia i movimenti di circa 40 mila armamenti. Forniture che avrebbero dovuto essere seguite con attenzione, alla luce delle loro componenti tecnologiche strategiche e del piccolo calibro: caratteristiche che le rendono una preda appetibile per i trafficanti d’armi. Nel rapporto pubblicato si afferma che la mancanza di riscontri su un numero così elevato di armi all’interno dei database del Pentagono aumenta però il rischio di furti o dirottamenti. (Was)