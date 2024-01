Milano: Paolo Zanetti Polzi eletto nuovo segretario generale della Slc Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Zanetti Polzi è il nuovo segretario generale della Slc Cgil Milano, eletto oggi all’unanimità dall’assemblea generale della categoria. Zanetti non è nuovo al sindacato delle telecomunicazioni, di cui è stato funzionario dal 2008 al 2011, per poi proseguire il suo percorso sindacale nella Flai Cgil. Un grande ritorno quindi. Il nuovo segretario generale sarà affiancato dai due attuali componenti di segreteria, Jacopo Gamba e Nicoletta Daino. “La cultura del dialogo e della pace è l’approccio che deve caratterizzarci”, ha detto Zanetti Polzi nella sua dichiarazione programmatica all’assemblea generale. Sottolineando come non sia possibile “assistere indifferenti al genocidio palestinese”. Sono cinque le direttrici politiche su cui Zanetti Polzi intende basare l’attività della categoria: pace, politiche di genere, antifascismo, anticonformismo, inclusione. “C’è bisogno di sindacato nelle molteplici forme di lavoro precario, discontinuo, disgregato. Lì si gioca il nostro ruolo di rappresentanza non corporativo. Noi siamo la Cgil”. Paolo Zanetti Polzi sostituisce Francesco Aufieri, già chiamato ad entrare nella segreteria della Camera del Lavoro. La Slc e la Confederazione ringraziano Aufieri per il lavoro svolto in tanti anni di rappresentanza e di militanza. (Com)