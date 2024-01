Calcio: Berruto (Pd), governo intervenga contro fenomeni di natura neofascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato oggi un'interrogazione al ministro per lo Sport Andrea Abodi, in riferimento agli agghiaccianti episodi di matrice neofascista nel calcio, registrati anche ieri sera nella capitale in occasione del derby Roma-Lazio, e nel mondo del flag football, disciplina che da Los Angeles 2028 sarà disciplina olimpica, descritti in un reportage dal giornalista Paolo Berizzi che ringrazio personalmente per il suo incessante lavoro". Lo afferma il deputato e responsabile nazionale Sport del Pd, Mauro Berruto. "Chiediamo chiarezza circa l'applicazione del protocollo firmato nel giugno 23 dai ministri Abodi e Piantedosi contro l'antisemitismo nel calcio, ma soprattutto quali siano le iniziative concrete per combattere i fenomeni di matrice neofascista già esistenti e purtroppo ben visibili nel mondo dello sport", conclude.(Rin)