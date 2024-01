Gas: Edison energia, tariffa conveniente a clienti non vulnerabili non ancora transitati a mercato libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la fine del mercato tutelato del gas, Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas e servizi a valore aggiunto a famiglie e imprese, ha presentato, all'interno delle comunicazioni previste a settembre 2023 da Arera ed inviate ai clienti finali, i benefici della propria offerta del mercato libero Edison dynamic gas. Ai clienti che non hanno ancora scelto il mercato libero e che non sono vulnerabili - si legge in una nota -, Edison Energia da gennaio 2024 applica l'offerta "Placet con deroghe" con una tariffa tra le più convenienti; risulta essere la seconda migliore sul mercato per i clienti domestici e la prima per i condomini, secondo quanto certificato dalla graduatoria pubblicata da Arera. "Abbiamo presentato ai nostri clienti tutti i benefici economici del passaggio dal mercato tutelato gas a quello libero – afferma Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia – ma anche per i clienti non vulnerabili e non ancora pronti a fruire dei vantaggi del mercato libero, abbiamo proposto un'offerta Placet con deroghe molto competitiva. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che i clienti debbano essere accompagnati in questa delicata fase di transizione e aiutati con un passaggio al mercato libero progressivo e consapevole. In questo senso, la nostra offerta è una soluzione tra le più vantaggiose del settore". (segue) (Com)