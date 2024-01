Gas: Edison energia, tariffa conveniente a clienti non vulnerabili non ancora transitati a mercato libero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i clienti che scelgono il mercato libero, all'interno delle offerte più aderenti alle loro esigenze - prosegue la nota -, Edison Energia offre un pacchetto di benefici significativi tra cui: il servizio EdisonRisolve, piattaforma innovativa di servizi per la casa e la persona, che include un'ora di assistenza tecnica gratuita; l'accesso gratuito alla piattaforma digitale Edison CoCo con cui monitorare agevolmente i consumi di energia e quindi ottimizzarne la spesa; l'iniziativa Edison140Eddy, proposta nel 2023 in occasione del 140mo anniversario dalla fondazione del Gruppo Edison, al quale Edison Energia appartiene, che prevede bonus crescenti in bolletta luce e gas fino a 140 euro; l'accesso al programma EdisonVille che prevede vantaggi dedicati e bonus che maturano in determinate circostanze, per esempio in occasione del compleanno del cliente o i bonus ricorrenti per ciascun anno di adesione al programma. (Com)