Sanità: Cavandoli (Lega), mozione per valorizzare medici e tutelare pazienti

- La Camera dei deputati ha approvato una mozione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, "per trovare un punto di equilibrio tra salvaguardia degli operatori sanitari e tutela dei diritti dei pazienti ingiustamente danneggiati". Lo ha detto la deputata della Lega, Laura Cavandoli. "In dieci anni le richieste di risarcimento da parte dei pazienti contro medici e strutture sanitarie sono aumentate del 65 per cento: una situazione che incide sulla serenità degli operatori già stremati da turni spesso massacranti per carenza di personale. D'altro canto il ricorso da parte dei sanitari alla cosiddetta medicina difensiva, con eccessiva prescrizione di esami e terapie, oltre a inasprire il rapporto con i pazienti, ha ricadute pesanti sul Servizio sanitario nazionale sia in termini economici che di funzionamento - ha aggiunto -. La mozione impegna il governo a riformare la disciplina della responsabilità medica, limitando ad esempio la punibilità penale ai soli casi di dolo o colpa grave, come previsto in una proposta di legge della Lega, separando nettamente la posizione giuridica del medico da quella della struttura sanitaria e varando un sistema alternativo di risoluzione conciliativa delle controversie tra medici e pazienti. Abbiamo chiesto - ha spiegato la deputata - di migliorare la formazione dei professionisti e l'informazione ai pazienti sull'appropriatezza di esami diagnostici e terapie, e di valutare l'introduzione di forme di esenzione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria quando le condizioni di lavoro sono segnate da carenze strutturali ed organizzative. Dopo le ingenti risorse per la sanità stanziate in legge bilancio, si va avanti nel valorizzare il ruolo anche sociale della professione medica e, insieme, garantire a tutti la qualità delle cure che rappresentano gli elementi fondamentali di tutte le prestazioni sanitarie e devono essere gli obiettivi prioritari del Servizio sanitario nazionale", ha concluso Cavandoli. (Rin)