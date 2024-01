Gaza: Blinken ad Al Sisi, Usa contrari a ricollocamento forzato dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato al Cairo il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, che ha ringraziato per il sostegno alla fornitura di assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di Stato, hanno anche discusso il lavoro per garantire la liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito che gli Usa si oppongono al ricollocamento forzato dei palestinesi fuori dalla Striscia, e che sostengono invece l’avvio di un processo regionale che porti a garanzie di sicurezza per Israele e alla formazione di uno Stato palestinese. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata agli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. (Was)