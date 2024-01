Bosnia: Consiglio ministri aumenta quota annuale permessi lavoro per stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina ha aumentato per l'anno 2024 la quota annuale di permessi di lavoro per cittadini stranieri nel Paese balcanico. La quota annuale totale che riguarda sia il rinnovo dei permessi già esistenti che le nuove occupazioni di stranieri è di 6.073, di cui 4.295 si applicano alla Federazione (entità croata e musulmana del Paese), 1.400 alla Repubblica Srpska (entità serba del Paese) e 378 al distretto di Brcko. Lo riporta il sito informativo "Klix". La quota totale annuale dei permessi di lavoro è notevolmente più elevata quest'anno rispetto all'anno scorso, quando ammontava a 3.995 permessi di lavoro. La quota massima, di 1.550 permessi di lavoro, è prevista per le nuove assunzioni di stranieri nel settore edile, mentre 762 permessi di lavoro sono disponibili per le nuove assunzioni di cittadini provenienti dall'estero nel settore manifatturiero. (Seb)