Gaza: "Politico", cosa sapeva il Qatar dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre?

- Il Qatar avrebbe saputo "molto di più di quello che ha voluto far credere" sull'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. Lo hanno dichiarato fonti anonime dell'intelligence "occidentale" all'edizione europea del portale web "Politico", precisando di non avere prove concrete a sostegno dei propri sospetti. "Stiamo ancora indagando", ha affermato un alto funzionario dei servizi segreti di una "grande potenza europea", aggiungendo che, sebbene ci sia del "fumo", non esiste ancora una "pistola fumante" (una prova inconfutabile). Da parta sua, il Qatar (che rappresenta uno dei principali mediatori, insieme all'Egitto, nei negoziati sullo scambio di ostaggi e prigionieri tra Israele e Hamas) si è rifiutato di commentare queste accuse, ha riferito "Politico". Secondo una delle fonti, è nell'interesse di Doha "ostacolare il processo di normalizzazione tra l'Arabia Saudita e Israele", in quanto "qualunque modifica all'equilibrio dei poteri minerebbe la posizione del Qatar come attore diplomatico di primo piano (nella regione) in grado di agire a proprio piacimento". Con l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, infatti, i negoziati per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche israelo-saudite si sono interrotti. Martedì scorso, 9 gennaio, l'ambasciatore dell'Arabia Saudita a Londra, principe Khalid bin Bandar al Saud, aveva dichiarato all'emittente "Bbc" che Riad crede ancora nella possibilità di normalizzare le relazioni diplomatiche con Israele, ma che qualsiasi accordo deve portare anche alla creazione di uno Stato palestinese. Sempre nella giornata di martedì, inoltre, durante un incontro a Tel Aviv con il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, aveva dichiarato di aver colto "opportunità per normalizzazione i legami tra Israele e altri Paesi del Medio Oriente con la fine del conflitto nella Striscia di Gaza". (Res)