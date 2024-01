Napoli: Rixi (Lega), pronta inaugurazione nuovo porto, le città di mare dovrebbero avere waterfront

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli “siamo in dirittura d’arrivo con gli interventi di riqualificazione di tutta l’area della Calata Beverello: valorizzazione architettonica e miglioramento dei luoghi, realizzazione di Terminal passeggeri moderni per il traffico delle unità veloci e idoneo ad accogliere l’enorme flusso di passeggeri in transito da e per le isole del golfo di Napoli”. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a margine del sopralluogo, fatto questo mattina, nei cantieri della nuova Stazione marittima di Napoli "che sarà inaugurata tra un mese e mezzo circa". “Finalmente si creerà un’area che collegherà anche visivamente la città di Napoli al fronte mare. Sarebbe bello riuscire a fare la stessa cosa per tutta la lunghezza del porto di Napoli - ha sottolineato Rixi -. Credo che in Italia tutte le città di mare devono affacciarsi sul proprio porto, e avere un waterfront che consente di condividere quella che è una peculiarità del nostro paese, ossia di paese marittimo che deve invogliare i giovani ad andare per mare e guardare con orgoglio non solo passato ma anche con speranza al futuro”.(Ren)