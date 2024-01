Veneto: Zaia, domani sottoscrizione contratto per Via del Mare, opera strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 12 gennaio sarà sottoscritto dalla regione il contratto con il Consorzio Stabile Sis – Via del Mare Spa che si è aggiudicato il project financing dell'intervento 'Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali'. "Un'opera strategica – ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - per il collegamento tra la A4 e le spiagge del litorale di Jesolo per rendere il nostro territorio sempre più sicuro ed interconnesso e modernizzare il patrimonio infrastrutturale veneto, migliorando la qualità della vita di chi ci vive e lavora. La nuova superstrada consentirà di percorrere facilmente e velocemente il tratto compreso tra il nuovo casello di Meolo, lungo la A4, e il Comune di Jesolo, fino alla rotatoria 'della Frova', sostenendo meglio il flusso turistico, soprattutto durante le feste e nella stagione estiva". "L'opera – ha aggiunto -, che sarà solo l'inizio di un percorso per raggiungere e servire anche l'area di Cavallino Treporti, si inserisce in un 2024 ricco di grandi cantieri che, viste anche le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, stanno potenziando e riqualificando la rete infrastrutturale della nostra Regione". "Nel frattempo, dopo aver affidato a Veneto Strade lo studio dei flussi di traffico lungo la Treviso Mare e le strade interconnesse e limitrofe per le necessarie simulazioni e i dovuti confronti prima e dopo la realizzazione dell'opera – ha poi proseguito Zaia –, prosegue l'importante lavoro di dialogo con il territorio per la programmazione delle opere complementari all'intervento: per una Regione, come il Veneto, che vanta la maggior presenza di turisti a livello nazionale, resta prioritario il potenziamento della viabilità di accesso alle aree a vocazione turistica che saranno interessate dalla nuova opera, quali il litorale veneziano, i Comuni di Jesolo e Cavallino Treporti" ha concluso. (Rin)