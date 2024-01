Sassoli: Zingaretti (Pd), se Ue è stata diversa lo dobbiamo soprattutto a te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Ciao David, sono passati già due anni da quando non ci sei più. Ricordi quando parlavamo del pericolo sovranista in Europa e magari della Le Pen presidente del Parlamento? Poi invece abbiamo vinto e sei stato eletto tu. E le telefonate che facevamo ai leaders europei per la tua presidenza? Mai cosa fu così semplice, erano tutti d'accordo e contenti. Grazie di tutto, se l'Europa è stata diversa dopo anni terribili lo dobbiamo anche e soprattutto a te". Lo afferma il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in occasione del secondo anniversario della morte di David Sassoli. (Rin)