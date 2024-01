Piemonte: Aeroporto da record, nel 2023 oltre 4,5 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 4,5 milioni di passeggeri nel 2023. L'Aeroporto di Torino abbatte ogni record del passato confermando una crescita consolidata partita dal periodo post-Covid. I dati sono del +8 per cento rispetto al 2022 e del +14,7 per cento rispetto al 2019. Traina questa crescita la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri, attestandosi a un +18,7 per cento sul 2022 e a un +15,1 per cento sui dati del 2019. Nella top 10 delle destinazioni internazionali più trafficate si trovano Londra, Parigi, Barcellona, Madrid, Monaco, a cui seguono Tirana, Francoforte, Amsterdam, Bruxelles Charleroi e Valencia. In termini di maggior crescita rispetto all’anno precedente spiccano Tirana a +76 per cento, Bruxelles Charleroi a +67 per cento e Monaco a +47 per cento. Sul fronte nazionale, invece, Catania si conferma in testa alla graduatoria, seguita da Roma, Napoli, Palermo, Bari, Lamezia Terme, Brindisi, Cagliari, Olbia e Trapani a chiudere la top 10. (segue) (Rpi)