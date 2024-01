Cisgiordania: forze Israele, ucciso un alto esponente della Jihad islamica a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I riservisti della Duvdevan, unità militare speciale delle Forze di difesa israeliane (Idf), e gli agenti della polizia di frontiera, operativi nel villaggio di Jaba', nel nord della Cisgiordania, hanno ucciso un ricercato e alto esponente del movimento palestinese della Jihad islamica. Lo hanno annunciato le Idf in una nota ufficiale, aggiungendo di aver arrestato a Jaba' un altro ricercato palestinese e di aver sequestrato una serie di armi trovate in alcuni edifici del villaggio. Secondo quanto riferito dalle Idf, i funzionari sanitari palestinesi avrebbero identificato l'uomo ucciso come Majdi Abd al Latif Fashafsha, 37 anni. (Res)