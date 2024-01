© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge Superbonus "è stato incardinato questa mattina in commissione Finanze, si conta di portarlo in Aula il 29 gennaio. L'auspicio è che su un tema così importante ci sia un confronto sereno per tutelare famiglie, imprese e conti pubblici". Lo afferma Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia e relatore del provvedimento all'esame della commissione Finanze della Camera. (Rin)