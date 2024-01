Napoli: Rixi (Lega), parlerò con Sangiuliano per demolizione edifici vecchi in zone porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un rapporto “spesso conflittuale” tra i presidenti dei Porti con le soprintendenze “sulla demolizione di edifici in cemento armato presenti all’interno delle aree portuali”. Ed è “una cosa che mi stupisce perché, credo, che in Italia abbiamo manufatti più pregevoli che edifici di cemento armato di 70/80 anni anni fa”. Lo ha sottolineato il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi a margine del sopralluogo, fatto questo mattina, nei cantieri della nuova Stazione marittima di Napoli che sarà inaugurata tra un mese e mezzo circa. Della questione demolizioni Rixi ha detto che “ne parlerò con il ministro Sangiuliano”: “Se dobbiamo riqualificare le aree industriali e portuali per rendere migliori i servizi per i cittadini, dobbiamo poter intervenire in maniera rapida - ha aggiunto il viceministro -. Mantenere edifici pericolanti in aree con accesso al pubblico in ciglio banchina determina situazioni di pericolosità. Ma soprattutto conservare edifici di 70-80 anni che non hanno utilità e neanche una bellezza visiva, anzi deturpano il paesaggio circostante, mi pare una follia. “In altri paesi - ha concluso - queste cose sono demolite e ricostruite. Si deve fare anche qua procedendo rapidamente per riqualificare area portuale non solo di Napoli ma di tutte le città del nostro paese”.(Ren)