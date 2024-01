Sanità: Nevi (FI), bene mozione su responsabilità medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione alla Camera della mozione sulla responsabilità degli operatori sanitari, "Forza Italia ha portato a casa un grande risultato, un primo importante passo avanti per permettere ai medici di operare con serenità, migliorando di conseguenza la qualità del servizio e delle prestazioni. Mentre le opposizioni chiacchierano, fanno polemiche e si dividono, noi diamo risposte concrete ai problemi dei cittadini". E' quanto dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati di FI. "Gran parte delle azioni legali intentate ogni anno nel nostro Paese contro medici e strutture sanitarie pubbliche si risolvono in favore dei medici, ed è per questo che una riforma riguardante la loro tutela è più che mai urgente e non rinviabile - continua il parlamentare -. È necessario bilanciare due esigenze: salvaguardare i medici da azioni legali ingiuste e tutelare allo stesso tempo i pazienti che si ritengano danneggiati dalla negligenza degli operatori. Noi continueremo a batterci per risolvere tutte le criticità che affiggono il nostro sistema sanitario: la responsabilità professionale dei medici, appunto, così come l'abbattimento delle liste di attesa e la carenza di personale. Su questo - conclude Nevi - saremo sempre in prima linea". (Rin)