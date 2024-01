Golfo: Iran annuncia “sequestro di una petroliera statunitense nel Mar dell'Oman”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare della Repubblica islamica dell'Iran ha appena annunciato “il sequestro di una petroliera statunitense nel Mar dell'Oman”. Lo riferisce un aggiornamento dell’agenzia di stampa iraniana “Irna”. La nave oggetto dell’attacco sarebbe la St Nikolas, battente bandiera delle Isole Marshall, della compagnia di navigazione greca Empire Navigation. Secondo la stampa internazionale a bordo vi sarebbero 18 marinai filippini. La petroliera stava trasportando 145 mila tonnellate di petrolio da Bassora, in Iraq, ad Aliaga, in Turchia. La nave abbordata da 4-5 persone non autorizzate in uniforme militare e con indosso delle maschere nere a circa 50 miglia nautiche a est di Sohar, in Oman, si sta dirigendo verso un porto in Iran. (Irt)