Ucraina-Ungheria: ministri Esteri discuteranno il 29 gennaio incontro tra Zelensky e Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 gennaio il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba incontrerà l'omologo ungherese Peter Szijjarto per discutere la preparazione di un incontro tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il premier ungherese, Viktor Oban. Lo ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nikolenko, intervistato dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Il portavoce ha precisato che l'incontro si terrà a Uzhgorod, nella regione ucraina della Transcarpazia. "L'argomento chiave sarà l'organizzazione di un incontro tra il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, e il primo ministro ungherese, Viktor Orban, per promuovere importanti decisioni per l'Ucraina nell'Unione europea e lo sviluppo integrato delle relazioni bilaterali", ha spiegato Nikolenko. (Kiu)