Usa: processo civile Trump, allarme bomba nella casa del giudice Engoron

- Un allarme bomba è stato emesso nell'abitazione del giudice di New York Arthur Engoron, poche ore prima dell'inizio delle discussioni conclusive nel processo per frode civile a carico dell'ex presidente Donald Trump. "Siamo a conoscenza di una minaccia di bomba contro il giudice Engoron", ha detto Al Baker, portavoce dell'amministrazione del tribunale", citato dalla "Cnn". Sul posto sono stati dispiegati funzionari di polizia e gli artificieri. "Abbiamo messo in atto numerosi protocolli di sicurezza sin dall'inizio del procedimento", ha aggiunto il portavoce. Trump ha intenzione di parlare oggi in sua difesa durante le arringhe finali del processo civile nel quale è imputato a New York con l'accusa, formulata dalla procuratrice Laetitia James, di aver gonfiato il valore delle proprie proprietà per ottenere trattamenti di favore da banche e società di assicurazione. Lo riferisce l'emittente "Cnn" citando fonti a conoscenza dei piani del leader repubblicano. Il giudice Arthur Engoron, secondo le stesse fonti, avrebbe dato il suo assenso con delle condizioni, alle quali non è al momento chiaro se Trump effettivamente si atterrà. Già in passato l'ex presidente ha utilizzato le proprie apparizioni in tribunale per attaccare i propri avversari politici e per dirsi vittima di una persecuzione giudiziaria politicamente motivata. Ieri Trump si è recato in tribunale a Washington per rivendicare il proprio diritto all'immunità presidenziale nel caso che lo vede imputato per l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. (Was)