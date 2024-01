Speciale scuola: Napoli, Manfredi, inaugurati cortili interni della scuola Leopardi, diamo spazi ai ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inaugurati i cortili interni dello storico 39esimo circolo didattico Giacomo Leopardi, tornati fruibili dopo dieci anni grazie ad una bella sinergia tra l'istituto e l'amministrazione locale che ha consentito di utilizzare finanziamenti nazionali ed europei per restituire uno spazio esterno di grande importanza alla scuola che è una delle prime istituite in città. Dopo le restrizioni della pandemia vissute senza poter mai utilizzare gli spazi esterni, la Dirigente scolastica e le Amministrazioni locali hanno intrapreso la ricerca dei fondi necessari per mettere in sicurezza i cortili e restituirli alla comunità scolastica. Grazie al Patto per Napoli sono stati effettuati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle facciate conclusi a settembre 2023 e, a completamento dell'opera, è stata rifatta anche la pavimentazione dei cortili con erba sintetica. Uno dei cortili è stato quindi attrezzato dalla scuola con orti didattici, serre innovative e sostenibili realizzati grazie a fondi europei Fesr Edugreen. L'altro cortile, invece, è stato attrezzato con pista di atletica e campetto di calcio e sarà utilizzato per attività ludico-sportive. (Ren)