Speciale scuola: Cina, giovani laureati cercano equilibrio vita-lavoro con "occupazioni leggere"

- La scorsa estate, la studentessa di laurea magistrale Hongda (pseudonimo) ha intrapreso un apprendistato presso un panificio, dove si è immersa nell'arte della panificazione per 10 giorni. "Ho sempre avuto il desiderio di imparare quest'arte, considerandola un'abilità aggiuntiva e un percorso di carriera alternativo", ha dichiarato. Per Hongda, la gratificazione immediata di "preparare una torta" le dà un profondo senso di realizzazione. "Fare il pane mi dà una grande felicità. I risultati tangibili e il significato della preparazione di una deliziosa pagnotta sono per me più importanti della memorizzazione nei corsi accademici", ha affermato Hongda. Come la ragazza, molti studenti universitari e laureati considerano i lavori "leggeri" come un'opportunità per acquisire competenze uniche e si divertono a condividere le loro esperienze su Internet. Sul popolare sito di recensioni Douban, un gruppo di discussione chiamato "Alleanza per l'esplorazione del lavoro leggero" vanta quasi 70.000 membri. Spesso discutono di argomenti come l'esplorazione di nuovi modi di vivere e la liberazione dai normali percorsi di carriera. Dal loro punto di vista, "lavoro leggero" è un termine ampio che comprende lavori che richiedono alcune abilità manuali ma una forza fisica limitata. In Cina, un numero crescente di giovani con un'istruzione universitaria, stanchi del lavoro d'ufficio mentalmente impegnativo, ha optato per lavori leggeri come il panettiere, l'agrotecnico e lavori da governante per clienti di fascia alta. Invece di preoccuparsi di questioni come la scarsa stabilità del posto di lavoro e lo scarso riconoscimento sociale, sono più intrigati dalla prospettiva di esplorare i nuovi stili di vita offerti da questi lavori. Dopo la laurea al college, Yoyo (pseudonimo) ha iniziato a lavorare in un istituto di design, ma si è dimessa a causa degli eccessivi straordinari. In seguito, ha fatto volontariato in una fattoria alla periferia di Pechino, svolgendo varie mansioni, come piantare arachidi, servire ai tavoli e impastare. Con il tempo, è diventata un'impiegata ufficiale. Yoyo è la direttrice di un bar della fattoria. Contribuisce attivamente alla pianificazione e all'elaborazione di nuovi progetti nella fattoria, dedicandosi occasionalmente ai lavori agricoli. "Qui non ci sono cubicoli e gli straordinari sono inesistenti. Tutti finiscono la giornata dopo il tramonto", ha affermato Yoyo. "Anche se lo stipendio è la metà di quello che guadagnavo prima, il costo della vita è più basso nel villaggio. Inoltre, c'è una pausa invernale di un mese". Per alcuni osservatori, i giovani ben istruiti che scelgono lavori leggeri sprecano le risorse educative. Tuttavia, per chi sceglie questa strada, la ricompensa è spesso un solido senso di realizzazione e un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel 2024, la fattoria di Yoyo prevede di diversificare la propria attività inaugurando servizi di alloggio in famiglia. "Per noi si tratta di un nuovo modello commerciale. Qui alla fattoria c'è sempre qualcosa di nuovo che ti fa progredire", ha dichiarato la donna. (Res)