Speciale scuola: Campania, la Uil boccia il piano dimensionamento scuola della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di dimensionamento predisposto dalla Regione Campania non convince la Uil scuola Campania che ha ritenuto alcune scelte “inappropriate se non addirittura penalizzanti per alcuni territori”. “In alcuni casi ci si ritrova dinanzi ad accorpamenti a sorpresa di cui non si era mai parlato o di fronte a comunità disaggregate e ricomposte su territori non omogenei che, così facendo, sono destinate a perdere la loro identità. Per favorire alcuni non si è tenuto conto del disagio di tanti altri”, si legge in una nota di Uil scuola Campania. "Il conto più salato - prosegue la nota stampa - lo pagheranno i territori più disagiati, oppure quelli interni e meno popolosi che invece, poiché più fragili, avrebbero avuto bisogno di maggiore supporto”. (Ren)