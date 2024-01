Speciale scuola: Piano Mattei, Onori, sì a emendamento M5s su impegno per istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Movimento cinque stelle, "la scatola vuota del Piano Mattei forse sarà un po' meno vuota". Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo del M5s in commissione Esteri di Montecitorio. "L'Africa sub-sahariana ospita il maggior numero di bambini non scolarizzati al mondo, con i più alti tassi di abbandono e la maggiore carenza di infrastrutture, ma nessuna iniziativa in merito era prevista nella cornice del Piano - continua la parlamentare -. Per questo abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma, approvato dal Parlamento, che impegna il governo a intraprendere, nel contesto della cornice strategica del piano e in sede di Conferenza Italia-Africa, così come nel corso della presidenza italiana del G7 nel 2024, tutte le opportune iniziative per evidenziare l'importanza del tema dell'istruzione per il futuro dello sviluppo sostenibile, anche prevedendo una apposita sessione dedicata, nell'ambito della citata conferenza, che veda la partecipazione dell'Unesco, della Global partnership for education (Gpe), e della Education cannot wait (Ecw)". L'esponente del M5s aggiunge: "Un impegno doveroso nel rispetto dell'Agenda globale Onu per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030, che mira a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, considerando l'istruzione un motore cruciale dello sviluppo nonché uno strumento per le riduzione della povertà, la parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze". (Rin)