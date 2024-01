Speciale scuola: cresce interesse giovani per mestieri tecnico-pratici dopo diploma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualcosa sta cambiando: i mestieri tecnico-pratici ricominciano a guadagnare consensi tra le nuove generazioni. Un'ottima notizia, visto che nel contempo il mondo del lavoro fatica costantemente a trovare figure preparate a svolgerli. A rivelarlo è l'annuale Osservatorio "Giovani e Professioni", realizzato da Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l'Italia, interpellando 2.500 studenti delle scuole secondarie superiori. Fra i giovani prossimi al diploma, infatti, circa 1 su 4 sta considerando queste occupazioni come una possibile opzione per il futuro, soprattutto se associate a una elevata formazione e conseguente retribuzione. Insomma, ci sono molti ragazzi - qui la quota sale a 1 su 3 - ma anche ragazze intenzionate a valutare e svolgere professioni tecnico-pratiche, a patto che ci siano le giuste condizioni. Il numero degli studenti ben disposti verso una carriera più manuale che teorica, peraltro, cresce rapidamente nel tempo. Basta paragonare i dati attuali con quelli dell'Osservatorio 2022: allora i mestieri pratici convincevano solo il 19 per cento degli intervistati e il 26 per cento dei maschi. Inoltre, altrettanto velocemente, si inizia a svuotare la platea dei giovani che scartano a priori questo avvenire, che scende sotto la soglia psicologica del cinquanta per cento: dal 53 per cento di un anno fa al 49 per cento attuale; che tra i maschi si riduce al 39 per cento. (Com)