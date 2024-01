Speciale scuola: Croazia: Movimento patriottico propone introduzione addestramento militare nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento patriottico, formazione politica croata di orientamento nazional-conservatore, ha proposto l'introduzione dell'addestramento militare nelle scuole del Paese. "Non possiamo permettere che i nostri figli diventino carne da cannone in caso di minaccia di guerra", ha dichiarato il deputato Mario Radic, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Hina". Il rappresentante politico ha invitato i ministri della Difesa e dell'Istruzione a includere nei programmi scolastici la materia dell'addestramento militare per insegnare ai ragazzi "a smontare un fucile e a sparare". Radic ha aggiunto che in seguito l'idea sarebbe quella di ripristinare il servizio militare obbligatorio della durata di 60 giorni. Il Movimento patriottico ha 5 seggi nel Parlamento croato, che ne conta 151 in totale. (Seb)