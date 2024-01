Speciale scuola: IA, Bernini, tema governance ineludibile ma può essere valido collaboratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale sta “rapidamente trasformando anche il mondo del lavoro e delle professioni” e dunque “bisogna adattarsi senza paura” ma “il tema della governance dell'intelligenza artificiale è ineludibile. Sono però convinta che se consapevolmente gestiti, macchine e software possono diventare validi collaboratori”. Lo ha affermato il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, in un messaggio inviato in occasione degli Stati generali dei consulenti del lavoro, in corso a Roma. Per il ministro c’è poi la necessità di “non disperdere le competenze acquisite anche attraverso i rapporti interpersonali, dove nessuna macchina potrà mai sostituire l'uomo, quell'anima dell'uomo che ci porterà a non avere paura anche dell'intelligenza artificiale nel prossimo futuro”, ha concluso. (Rin)