© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candidarmi alle Europee? "Non lo so, è una possibilità. Se serve una mano in una squadra io do il mio contributo". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il capogruppo alla Camera di Italia viva, Davide Faraone. (Rin)