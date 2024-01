Pd: rush finale per rinnovo Conferenza nazionale democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Avanti tutte. Protagoniste del cambiamento": con questo slogan e con l'insediamento del comitato nazionale di garanzia al Nazareno, è iniziato il rush finale del percorso per il rinnovo della Conferenza nazionale delle democratiche. E' quanto si legge in una nota. Del comitato faranno parte Roberta Agostini, Teresa Armato, Enza Bruno Bossio, Loredana Capone, Chiara Gribaudo, Maria Fortuna Incostante, Stefania Pezzopane, Teresa Piccione, Anna Rossomando, Assunta Tartaglione e Barbara Pollastrini, eletta presidente. Invitate a partecipare ai lavori senza diritto di voto, sono la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, Marta Bonafoni, e la presidente della commissione nazionale di garanzia, Stefania Gasparini. Il percorso - prosegue la nota - prevede ora lo svolgimento delle assemblee regionali della Conferenza: dalle riunioni che dovranno svolgersi tra il 16 febbraio e il 3 marzo, uscirà l'indicazione delle componenti della nuova Conferenza nazionale delle democratiche che si riunirà il 9 marzo 2024 per eleggere la nuova portavoce. Le candidature, con relative piattaforme politico-programmatiche, dovranno essere depositate entro il 10 febbraio prossimo. (Com)