Trasporti: assessore Roma, bene Assemblea capitolina su rimodulazione Fondo nazionale

- Ringrazio l'Assemblea capitolina che, all'unanimità, ha approvato la mozione del Partito democratico, prima firmataria la capogruppo Valeria Baglio, che chiede l'apertura di un tavolo tecnico di confronto con il governo e la Regione Lazio finalizzato alla rimodulazione dei criteri di erogazione del Fondo nazionale trasporti. Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "L'approvazione all'unanimità della mozione – aggiunge l'assessore – è un'ottima notizia perché è necessario un impegno trasversale di tutte le forze politiche e delle istituzioni coinvolte per sanare un problema ormai diventato vitale per le sorti del trasporto pubblico locale capitolino. Roma è oggi l'unica Capitale al mondo a non avere una legislazione speciale per la gestione delle attività, nonostante ospiti delle funzioni che non sono meramente locali, bensì nazionali e internazionali: ospita organismi internazionali e circa 1.800 manifestazioni di media all'anno che comportano spese molto superiori alle altre grandi città. A fronte di ciò, Roma non solo non è equiparata agli altri grandi centri in termini di ripartizione del Fondo nazionale trasporti, ma riceve un terzo dei fondi in termini pro capite. È bene che tali iniquità nella ripartizione del Fondo, dunque, vengano sanate una volta per tutte per dare alla Capitale d'Italia ciò che gli spetta, con il conseguente miglioramento della qualità e della quantità di trasporto pubblico", conclude Patanè. (Com)