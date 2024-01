Ex Ilva: Calenda, rispono volentieri a Conte e aspetto sue spiegazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Rispondo volentieri a Giuseppe Conte su Ilva. La gara era regolata dalle procedure previste dalla Commissione europea, essendo l'acciaio un settore dove aiuti di stato non sono ammessi. Aveva parametri plurimi con pesi diversi sull'esito. Il prezzo che serviva a rimborsare lo stato e i fornitori; il piano ambientale; il piano di investimenti industriali e occupazionali; la solidità finanziaria. Mittal l'ha vinta. Ora chiedo io a Conte un paio di cose: visto che il tuo governo ha formalizzato l'accordo all'esito di quella gara, come cavolo è possibile che tu non ne conosca i contenuti? E ancora, perché dopo aver confermato lo scudo penale lo hai cancellato facendo saltare l'accordo? E ancora come mai non hai più fatto a Mittal 'la madre di tutte le cause' e hai invece fatto una società in minoranza con loro, con patti parasociali ancora sconosciuti? Giuseppe, aspetto la tua risposta con ansia e grandi aspettative. E sempre felice di un bel confronto TV su questo e altri temi" Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo alle accuse mosse dal presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, sulla questione ex Ilva.(Rin)