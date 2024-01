Auto: Mercedes-Benz, vendite aumentate dell'1,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha registrato nel 2023 un aumento delle vendite dell'1,5 per cento su base annua con 2,49 milioni di veicoli consegnati. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel quarto trimestre il dato ha segnato una contrazione del 3 per cento. In Europa, le vendite hanno registrato un +7 per cento mentre in Cina, il principale mercato di Mercedes-Benz, hanno subito un calo del 2 per cento a 737.200 esemplari. Le consegne sono diminuite anche in America settentrionale, con un -1 per cento. Allo stesso tempo, le vendite di auto completamente elettriche hanno sperimentato un balzo del 73 per cento a 222.600 unità. La responsabile delle vendite di Mercedes-Benz, Britta Seeger, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di vendita per il 2023 grazie alla fiducia ininterrotta dei nostri clienti nei nostri prodotti e nel nostro marchio”. (Geb)