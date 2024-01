Russia: ministero Finanze, deficit bilancio federale nel 2023 all’1,9 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, il deficit del bilancio federale russo a fine 2023 ammonta a 3.200 miliardi di rubli (31,7 miliardi di euro), pari all'1,9 per cento del Pil. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Mosca. "Le entrate a bilancio nel 2023 sono di 29,1 miliardi di rubli (297,6 milioni di euro), il 4,7 per cento in più rispetto al 2022”, si legge nella nota del dicastero. I ricavi, esclusi quelli da petrolio e gas, sono stati pari a 20.300 miliardi di rubli (207,4 miliardi di euro) nel 2023 (+25 per cento rispetto al 2022). Le entrate provenienti da petrolio e gas hanno raggiunto 8.800 miliardi di rubli (89,9 miliardi di euro). (Rum)