Venezia: Brugnaro, mettiamo a disposizione luoghi prestigiosi per dare spazio a talento giovani

- "Artefici del nostro tempo" è l'iniziativa del Comune di Venezia realizzata in collaborazione con Fondazione musei civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Vela Spa e Venis Spa per giovani artisti under 35 che quest'anno giunge alla quinta edizione. I giovani potranno partecipare in una delle sette discipline Fotografia, Fumetto e illustrazione, Opere in vetro, Pittura, Poesia visiva, Street art e Video arte, e i vincitori di ogni categoria esporranno le loro opere all'interno del Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale. "Artefici del nostro tempo, un concorso - ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia - che ho fortemente voluto e fatto nascere con la nostra amministrazione, fin dal primo anno ha registrato la partecipazione di numerosi giovani artisti. Giunto ora alla quinta edizione, con una piena maturità di ruolo e organizzativa, ha assunto nel corso del tempo una posizione di primo piano nel panorama internazionale rivolto all'offerta artistica giovanile. Basti pensare che i curatori del Padiglione Italia nell'ambito dell'ultima Biennale Architettura, sono stati giovani artisti che parteciparono alla prima edizione del concorso e oggi hanno raggiunto un traguardo di assoluto prestigio". "E' proprio per dare spazio al talento e alla creatività di ragazze e ragazze - ha proseguito - che Venezia offre loro ampi e prestigiosi spazi per esprimere le esigenze estetiche e creative. Poter mostrare al mondo il proprio talento all'interno del Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale, in quello che è considerato uno dei teatri mondiali del panorama espositivo internazionale, non ha eguali e sono certo che questo, insieme alle molte novità di quest'anno, saprà attrarre altrettanti numerosi giovani artisti". "Venezia è dunque pronta ad accoglierli con entusiasmo, rispetto e grande considerazione, offrendo loro un'opportunità unica", ha concluso. È possibile presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12 di lunedì 26 febbraio 2024. (Rev)