Veneto: Zaia, complimenti ad Aoui Verona per trapianto cuore a bambina quattro anni

- "Quando una bimba di pochi anni, ricoverata da otto mesi nel reparto di terapia intensiva in attesa di un trapianto di cuore, torna a sorridere e a giocare grazie all'eccezionale bravura dello staff ospedaliero che l'ha presa in cura, assistendola ed eseguendo sul suo corpicino un delicatissimo intervento, non posso che esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico che ha conseguito questo straordinario risultato, e, contemporaneamente, a tutti i centri regionali che con i loro professionisti si occupano di trapianti pediatrici". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando il trapianto di cuore, presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, a una bambina di quattro anni affetta da una cardiomiopatia dilatativa grave. "Il trapianto di cuore alla piccola Olimpia – ha aggiunto – è stato effettuato il 28 dicembre scorso grazie a un'equipe di cardiochirurghi, cardioanestesisti e cardiologi pediatrici: professionisti eccellenti del nostro sistema sanitario veneto che desidero ringraziare". "Insieme a loro - ha proseguito - la gratitudine della Regione va agli psicologi che hanno supportato la piccola e i genitori in questi lunghissimi mesi, così come agli infermieri che hanno assistito la piccola nel corso di tutto il ricovero e nel decorso postoperatorio". "Ieri Olimpia ha festeggiato i suoi quattro anni con un cuoricino nuovo, il regalo più bello che il donatore potesse farle e che il successo del trapianto potesse concretizzare", ha concluso. (Rev)