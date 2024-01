Carceri: Mattia (Pd), detenuto morto in ospedale a Viterbo è sconfitta istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda del detenuto morto nell’ospedale Belcolle di Viterbo "è scandalosa" e rappresenta "un altro episodio drammatico che accende di nuovo il faro sulla situazione di degrado delle carceri nel Lazio e che rappresenta una vera e propria sconfitta per le istituzioni". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "E' dello scorso agosto la richiesta di audizioni in commissione Affari costituzionali del Lazio per affrontare il tema con tutti gli attori coinvolti alla quale a oggi non ho ricevuto alcuna risposta - spiega -. Non ho fatto in tempo a ripresentarla in questi giorni, per chiedere di nuovo di audire il Garante dei detenuti del Lazio, direttori degli istituti penitenziari del Lazio, rappresentanti delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) Lazio e il presidente del tribunale di sorveglianza, che subito è arrivata la notizia di un nuovo decesso" (segue) (Com)