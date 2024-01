Carceri: Mattia (Pd), detenuto morto in ospedale a Viterbo è sconfitta istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sovraffollamento e condizioni di disagio per detenuti e agenti - prosegue Mattia -, continuano a peggiorare: secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), infatti, diffusi proprio in questi giorni dal ministero della Giustizia, alla fine del 2023 il numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari del Lazio è stato pari a 6.537, con un incremento di 604 unità rispetto ai 5.933 di inizio anno, ovvero del 9,4 per cento in più. I numeri parlano chiaro, le morti in carcere e i continui atti di aggressione e autolesionismo gridano giustizia. Cos'altro dobbiamo aspettare? Gli uffici competenti convochino subito le audizioni per dare modo a tutte le forze politiche di incontrare le istanze delle autorità competenti e degli operatori del settore", conclude. (Com)