Giustizia: Commissione Ue, seguiamo iter italiano su depenalizzazione abuso d'ufficio

- La Commissione europea è a conoscenza della proposta di legge italiana sulla depenalizzazione del reato d'abuso d'ufficio e seguirà gli sviluppi in merito. L'approvazione della norma potrebbe avere "un'impatto sulla lotta alla corruzione". Lo ha dichiarato Christian Wigand, portavoce della Commissione europea per la Giustizia, l'uguaglianza e Stato di diritto, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Quello che posso dire è che la lotta alla corruzione è una priorità assoluta per la Commissione. Abbiamo adottato un pacchetto di misure anticorruzione a maggio per rafforzare la prevenzione e la lotta alla corruzione", ha dichiarato Wigand. "Siamo a conoscenza del disegno di legge italiano che propone alcuni emendamenti alle disposizioni che regolano i reati contro la pubblica amministrazione. Come spiegato nel nostro ultimo rapporto sullo stato di diritto a luglio 2023, queste modifiche proposte depenalizzerebbero importanti forme di corruzione e potrebbero avere un impatto sull'effettiva individuazione e lotta alla corruzione. L'iter legislativo, a quanto ci risulta, è in corso e continueremo naturalmente a seguirne gli sviluppi", ha poi aggiunto il portavoce europeo. (Beb)