Istat: Confcommercio, calo produzione industriale a novembre è segnale di fase complessa

- Il deciso calo registrato dalla produzione industriale a novembre "è un segnale della complessità della fase che stiamo attraversando. In un contesto in cui molti indicatori evidenziano rassicuranti progressi, il deciso calo dell’attività industriale evoca, ancora una volta, come l’obiettivo di una crescita superiore all’uno per cento nel 2024 non sarà facile da raggiungere". Lo ha dichiarato l’Ufficio Studi di Confcommercio commentando i dati Istat di oggi. "La flessione della produzione - ha aggiunto - è un fenomeno sostanzialmente diffuso con preoccupanti dati negativi per la produzione dei beni di consumo, a conferma del permanere di elementi di fragilità della domanda delle famiglie, confermata dai recenti dati sul turismo di novembre che, se da un lato testimoniano la formidabile attrattività del nostro Paese, col turismo straniero sopra i livelli del 2019, dall’altro cristallizzano segni di regresso della domanda interna". (Com)