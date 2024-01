Belgio: pullman partito da Lille fermato per rischio terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pullman partito da Lille in direzione di Bruxelles è stato fermato dalla polizia belga dopo che un passeggero ha lanciato l'allarme per un potenziale rischio terroristico. Lo hanno reso noto le autorità del Belgio. Il mezzo, di proprietà del gruppo Flixbus, è stato fermato a Wetteren, nell'ovest del Belgio. Un passeggero ha dato l'allarme dopo aver sentito delle conversazioni a bordo del pullman che lasciavano supporre la possibilità di un attentato. Tre persone sono state fermate. "Non siamo ancora sicuri che la minaccia fosse reale", ha spiegato la Procura delle Fiandre orientali. (Beb)