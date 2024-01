Giustizia: Conte su abuso d'ufficio, stanno mandando in fumo 3.600 sentenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno mandando in fumo 3.600 sentenze con condanna passata in giudicato, migliaia e migliaia di soldi pubblici spesi per sanzionare questi casi nel corso degli anni". Lo ha affermato, in merito all'abolizione del reato di abuso d'ufficio da parte della maggioranza e parte delle opposizioni, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, presso la sede del Movimento, per presentare le proposte del M5s sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione delle lobby. "L'obiettivo non può essere la restaurazione", ha aggiunto l'ex premier.(Rin)