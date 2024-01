Sardegna: Comune Oristano, aumentano entrate da riscossione tasse e tributi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del contrasto all'evasione, l'amministrazione comunale sta adottando misure come l'addebito diretto sul conto corrente per la Tari, al fine di minimizzare possibili dimenticanze nelle riscossioni. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si registra una sostanziale continuità con gli anni precedenti, con un totale di 190 mila euro nel 2023 rispetto ai 191 mila euro del 2022. Tuttavia, si evidenzia la difficoltà nel individuare tutte le strutture ricettive operanti in città senza una regolare registrazione. Per il 2024, l'amministrazione conferma che non sono previsti ritocchi alle imposte, mantenendo invariate le aliquote. L'obiettivo principale, come dichiarato da Luca Faedda, è quello di non aumentare la pressione fiscale. Tra le entrate extratributarie, spiccano i proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa, che registrano un notevole aumento. Nel 2023, gli oristanesi indisciplinati hanno versato nell'erario comunale un milione 244 mila euro, mostrando un incremento di 400 mila euro rispetto all'anno precedente. (Rsc)